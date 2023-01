Piscina, ristorante, bar… Un nuovo spazio straordinario è stato creato di fronte alla foresta di Soignes

Bruxelles potrebbe diventare la nuova destinazione globale? Va detto che tutto è pronto per dare alla capitale una dimensione internazionale, sia nell’arena del cibo e dell’arte o attraverso nuovi concetti e spazi unici che si sono moltiplicati negli ultimi anni. Siamo appena stati informati in esclusiva che un nuovissimo spazio fuori dall’ordinario atterrerà nel cuore di DC. il suo nome ? miscela. Capirai perché.

È questo il nuovo spazio che dalla primavera del 2023 metterà in subbuglio la capitale. Nel piccolo gioiello architettonico che un tempo ospitava il Royale Belge Hotel, verranno realizzati circa 21.000 metri quadrati. nel programma? Un centro fitness, un centro benessere, un hotel a quattro stelle, vari luoghi di lavoro, ristoranti e bar e una sede per eventi versatile che non ha rivali a Bruxelles o addirittura in Belgio. Piccolo (o grande) sovraccarico? Il nuovo concetto offre una vista sbalorditiva di Foresta di Sweeney.

Il nuovo locale per gli amanti del cibo

“Una volta che sei nel mix, non c’è motivo di andarsene.”Ecco come si presenta questo nuovo progetto, che non ci aspettavamo di vedere sulla Terra. Obbiettivo? Rispondere a tutti i desideri e soprattutto a tutti i bisogni. E sembra che la scommessa sia partita bene perché già ci aspettano bar, terrazze con vasti giardini che ci immergono in un’isola di verde senza portarci lontano dalla capitale. La gente viene qui per fare sport, per concedersi una meritata pausa di lusso o per godersi le piscine interne ed esterne. Tre ristoranti guidati dal gruppo francese Gruppo Mamma (dietro i prestigiosi concept gastronomici Le Manko, Le Victoria, Le Noto, Lapérouse…) Saranno anch’essi in programma. Puoi assaporare entrambe le ricette a base di superfood e il delizioso Negroni a fine serata.

Un’altra grande, famosa sorpresa Campo di cibo per lupi Anche From Downtown si insedierà in questo nuovo spazio, questa volta con un nuovo nome: Fox. Il nomignolo non è casuale in quanto si riferisce direttamente alle volpi che spesso puntano la punta del muso ai margini della foresta di Sonyan. Sarà un’atmosfera “street” questa volta, dove street food e cibo da bistrot si incontrano e si fondono per dare una nuova cucina originale. Sale riunioni, sala da ballo, sale per banchetti e spazi di co-working completeranno la collezione. A tutto questo si aggiunge un albergo a quattro stelle con 140 camere. Insomma, c’è molto da fare.

Piccolo gioiello architettonico

L’indirizzo si distingue anche per la sua architettura all’avanguardia progettata dal duo franco-belga Pierre Dufau e René Stapels e modernizzata dagli architetti Peter St John e Dirk Somers, DDS+ e Ma2by. Per la decorazione degli interni, possiamo contare sul gusto raffinato di Lionel Jadot. la sfida ? Rispetta i pilastri funzionali del luogo aggiungendo un tocco contemporaneo favorevole alle nuove attività del luogo.

Per questi lavori su misura, lo studio del famoso architetto belga lavora come di consueto con il team di Zaventem Ateliers. L’opportunità di venire a passeggiare per scoprire il nuovo design del locale, progettato anche con una visione ecologica e sostenibile. vale la pena selezionare. Il mix fa anche parte della regione Natura 2000 e adotta misure mirate per proteggere la fauna e la flora della regione, in particolare la protezione dei pipistrelli. Non vediamo l’ora, non vediamo l’ora, di essere improvvisamente in primavera.

informazione:

dove ? 25 Boulevard du Souverain, 1170 Watermael-Boitsfort

quando ? Dalla primavera 2023

Mescolare. Bruxelles

