Si chiamano Pink Box e sono state ideate da Teresa Giordano Oltre lo specchio a sostegno delle pazienti oncologiche.

Da una battaglia personale ad una dedicata alle altre donne che come lei hanno guardato in faccia il male.

La salernitana Teresa Giordano ha fatto della battaglia al cancro la sua impresa più grande e ha creato una rete virtuosa per sostenere le pazienti oncologiche.

“Oltre lo specchio” è la sfida che Teresa sta portando avanti e che ha già portato dei risultati straordinari.

Da ex paziente del Reparto di Oncologia dell’AOU Ruggi d’Aragona di Salerno ha avviato una raccolta fondi, sostenuta da associazioni, enti ed imprese, conclusasi con l’acquisto di un casco refrigerante da donare al Day Hospital Oncologico dell’ospedale.

“Grazie all’utilizzo del casco – ci racconta Teresa – le persone affette da cancro potranno usufruire di un trattamento mirato a limitare al minimo la caduta di capelli, preservando la propria integrità fisica e psicologica”.

Le Pink Box

Un impegno che continua ancora oggi con le Pink box, scatole di colore rosa, da riempire con tutto il necessario per aiutare le donne malate di tumore che sono in difficoltà e che hanno bisogno di ritrovare quel senso di bellezza e benessere che il cancro ti strappa via.

Le scatole rosa sono distribuite negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e da ieri sera sono approdate anche a Cava de’ Tirreni, grazie al sostegno di Resilienza legale e della Commissione Pari opportunità e con il coinvolgimento della Farmacia Penza e del centro estetico B come Benessere.

Ieri le prime consegne, alla presenza di Teresa Giordano che ci ha raccontato la sua storia, affiancata dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità, Filomena Avagliano e dalla Presidente di Resilienza legale, Emi Natale.