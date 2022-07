‘Pietoso’, ‘Domande stupide’, ‘Fallito’, ‘È come essere in VTEP’ L’arrivo di Arthur alla presentazione per ‘Grand Concours des animators’ ha diviso i netizen

Lo scorso aprile, Alessandra Sublette ha annunciato la sua decisione di abbandonare la televisione per dedicarsi alla commedia. La conduttrice ha lasciato diversi programmi su TF1: “C’est Canteloup” che ha presentato insieme a Nicholas Canteloup e anche “Mask Singer” che era uno dei detective e infine “Le Grand Concours des animators”. Venerdì scorso, Arthur ha preso il controllo del gioco di cultura popolare presentato in precedenza da Carol Russo e Lawrence Poccolini. Ma l’arrivo dell’ospite quando il programma è stato presentato chiaramente non ha soddisfatto gli spettatori. Su Internet, molti utenti di Internet hanno espresso la loro insoddisfazione per …

“livello di emissione #LeGrandConcours Davvero patetico: (domande che interessano direttamente gli ospiti, puoi anche dare loro tutte le risposte. Non è per niente interessante… ancora Carol Russo ! “,”Prima di avere un buon broker (Carol) e domande difficili e interessanti, MTN abbiamo un broker di cazzate e domande totalmente stupide #lgcda # Signore“,”Artù ha rubato #LeGrandConcours Fare vtep con risate forzate e clown a 0 intelligenza. Continuare ad abbassare il livello di emissione. Più andiamo avanti, più diventa stupido!“,”Cacophony, un gioco che non progredisce, gli ospiti vedono e si fanno vedere di nuovo, credono nel VTEP. La nuova versione di #LeGrandConcours Con Arthur viene annunciato un fallimento. Il tempo con Carol Russo è troppo sprecato“,”Cos’è questa roba? #LeGrandConcours All’epoca mi piaceva perché si trattava di domande di cultura generale, domande interessanti e intelligenti, ma quali sono queste super domande? Il livello è molto basso. Non avrei mai pensato di vederlo in vita mia. vergognateviè tra i commenti che si possono trovare su Twitter da venerdì sera.

Tra le recensioni, però, ce ne sono di positive. Alcuni utenti della rete hanno scoperto che Arthur “rinnovare“Nello spettacolo, questo”La nuova incarnazione è rinfrescante“E che l’animatore è”Favoloso“.