Pierre Richard nel peggiore dei casi? I fan sono preoccupati per la salute dell’attore 87enne

Secondo la rivista Femme Actuelle, lo spettacolo in cui interpretava Pierre Richard è stato cancellato all’ultimo minuto per motivi di salute. Questo annuncio ha rattristato molti fan.

La fine dell’anno è dura per l’attore 87enne Pierre Richard che, secondo le informazioni di Femme Actuelle, ha un problema di salute. Il comico ha cancellato il suo spettacolo intitolato “Signor X” Per le date del 21 e 22 gennaio. I tifosi sono delusi, avrebbero voluto rivedere in tabellone il loro idolo di gioventù. Come immediata conseguenza della cancellazione, gli spettatori sono invitati a richiedere il rimborso o la sostituzione del biglietto per un altro spettacolo della stagione.

problema di salute cronico

Non è la prima volta che l’attore cancella le date dello spettacolo. Il 9 novembre, Ouest France ha annunciato che le date di dicembre erano state cancellate. Va detto che Pierre Richard non ha più 20 anni. Dopo aver fatto ridere la gente di L.caprae gli amici o Biondo lungo con scarpe nere, l’attore non ha più la stessa energia di prima.

Ma Pierre Richard non vuole ancora andare in pensione. Nel 2022 dovrebbe già apparire in due film: Asterix e Obelix: L’Empire du Milieu di Guillaume Canet ma anche in Les Vieux Fourneaux 2: Bon pour Asile di Christophe Duthoron. Non c’è dubbio che l’attore in convalescenza sia circondato dalla sua famiglia, in particolare dalla nipote, la cantante Mae Davis, di cui è molto orgoglioso.