Pierre Palmed: un altro testimone che afferma di avere un video spaventoso

Un secondo uomo è stato ascoltato, martedì, come testimone nell’inchiesta per possesso di materiale pedopornografico nei confronti del comico Pierre Palmade, ha detto la procura di Parigi, confermando le informazioni della stampa. Il Pubblico Ministero ha dichiarato di aver fornito agli inquirenti della Brigata Tutela dei Minori (BPM) materiale video che era in fase di elaborazione.

Le sue condizioni di salute sono in conflitto con la custodia della polizia

Secondo una fonte a conoscenza della questione, il secondo uomo intervistato afferma di avere un videoclip che mostra Pierre Palmed che guarda un video pedopornografico. Secondo un’altra fonte, quest’uomo vive a Bordeaux. “Sulla base delle informazioni raccolte, Pierre Palmade può essere preso in considerazione per essere ascoltatoCome indicato dall’accusa, rifiutandosi di rivelare lo stato di salute del comico. “I medici del Paul Bruce Hospital hanno valutato martedì che lo stato di salute dell’attore, che si trova agli arresti domiciliari in ospedale, non è compatibile con un’udienza prolungata, a fortiori sotto custodia della polizia”.Libri di Parigi.

La Procura di Parigi ha aperto, sabato, un’indagine sul possesso di materiale pedopornografico nei confronti di Pierre Palmade, a seguito di una denuncia alla polizia. Gli investigatori di BPM hanno ascoltato a lungo l’autore di questo rapporto domenica, mentre domenica e lunedì sono state perquisite l’abitazione parigina del signor Palmed e la sua abitazione situata a Celly-en-Pierre (Seine-et-Marne). L’attrezzatura informatica è stata sequestrata.

Famiglia rotta

Questo reportage segue il grave incidente stradale causato dall’attore il 10 febbraio a Seine-et-Marne, sotto l’effetto di cocaina, e per il quale è stato riconosciuto colpevole a Melun in particolare di omicidio colposo. La collisione ha ferito gravemente tre persone della stessa famiglia: un uomo, suo figlio di 6 anni e sua cognata incinta, che aveva perso il figlio. Pierre Palmede è stato posto agli arresti domiciliari in ospedale, nel Servizio Dipendenze, con un braccialetto elettronico. La Procura della Repubblica di Mellon, che aveva chiesto il fermo provvisorio, ha impugnato la decisione del Giudice per le libertà e la detenzione. La camera d’inchiesta della Corte d’appello di Parigi esaminerà questo appello venerdì.