Pierfrancesco Favino, un italiano da non perdere in Nostalgia

Partita – Quindi TraditoreL’attore romano mette al servizio il suo fascino NostalgiaDi Mario Morton.

A Cannes, i giornalisti italiani non vedevano l’ora di incontrarlo dopo averlo presentato ai giornalisti Nostalgia Lo testimonia. Pierfrancesco Favino è una star in Italia, la sua foto è stata rilasciata mercoledì. In Francia è noto soprattutto per la sua descrizione di Tommaso Buscetta. Traditore Marco Belloccio, personaggio penitente dall’ambiguità caotica, violenta e insieme emotiva.

Ritorna sul tappeto rosso con gioia immutabile dopo quattro anni. “Amo così tanto la magia di Cannes e sono orgoglioso di venire a consegnare Nostalgia. Questo è un film “piccolo”. Siamo stati molto felici di sapere che ha preso parte all’esame. Voglio far parte del cinema italiano mostrato qui. Dobbiamo lavorare per questo”. Spiega in un francese corretto.

“Libertà di rotolare”

Diciassette anni fa Romanzo criminale, Ha spiegato “Libano”. In NostalgiaÈ questo misterioso personaggio del Cairo che ha trascorso quarant’anni lontano da Napoli.