Piazza Marco Polo a Nocera Superiore: al via il restyling

Piazza Marco Polo a Nocera Superiore avrà un nuovo volto. Questa mattina posa della prima pietra per l’intervento di restyling.

Un gruppo di piccoli alunni ha accolto questa mattina il sindaco Giovanni Maria Cuofano, per la posa della prima pietra del restyling di piazza Marco Polo.

L’area adiacente l’omonimo plesso scolastico sarà attrezzata con un nuovo parcheggio e con spazi di ritrovo per il popoloso quartiere di Pecorari.

Nuovo manto di asfalto e nuova pedonalizzazione per la zona, con provvisoria inibizione al traffico su via Napoli nel breve periodo dei lavori.

Il primo cittadino ha tenuto dunque a battesimo il nuovo intervento di restyling per una zona che già negli anni scorsi era stata oggetto di riqualificazione. Previsti anche nuovi interventi per l’abbattimento e l’eliminazione di barriere architettoniche ancora presenti in zona.