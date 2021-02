Piano vaccinale scuole: domani al via per gli istituti di Nocera Superiore

Piano vaccinale scuole al via a Nocera Superiore. Domani pomeriggio il primo appuntamento, riservato al personale sotto i 55 anni

Prenderà il via da domani il piano vaccinale scuole a Nocera Superiore. L’equipe formata dai dottori Coletta e Celentano del Distretto 60 dell’Asl Salerno somministrerà le dosi al personale scolastico.

Il primo appuntamento è fissato dunque nel pomeriggio di domani, dalle 14 alle 20 presso la scuola Fresa Pascoli, con somministrazione per il personale sotto i 55 anni.

Docenti e non docenti si recheranno al plesso di viale Europa per la prima dose del vaccino Astrazeneca, come da protocollo medico sanitario. Nello spazio esterno alla scuola ci sarà un punto di primo soccorso con medico a bordo, per eventuali complicanze o effetti collaterali.

Il calendario delle somministrazioni suddiviso per plessi e personale

Il calendario delle somministrazioni seguirà una cronologia ben precisa, già comunicata ai dirigenti scolastici e di riflesso al personale interessato.

Domani pomeriggio si inizierà con un primo blocco appartenente all’Istituto Comprensivo Fresa Pascoli, così organizzato:

staff di presidenza, ore 14.00

personale Ata, ore 15.00

docenti scuola dell’infanzia, ore 16.00

docenti scuola primaria, ore 17.30

Mercoledì 24 febbraio si completerà la somministrazione per il personale dell’istituto comprensivo, con i docenti della scuola secondaria, a partire dalle ore 14.00.

Giovedì, dunque, toccherà al personale del Primo Circolo, secondo questa tabella oraria: