Piano sociale: licenziati 47 dipendenti di un fondo di investimento lussemburghese

Alba ha assicurato che la maggior parte dei dipendenti non sarà rilevata da Euroclear e quindi perderà il lavoro primario. Sono state negoziate “varie misure di sostegno sociale e finanziario per i dipendenti coinvolti”, precisa il sindacato.

Specializzata nella distribuzione e nell’investimento di fondi, la società svedese MFEX è arrivata in Lussemburgo nel 2019. Secondo le nostre informazioni, MFEX Luxembourg ha trasferito i suoi uffici, che si trovavano in rue du Fort Bourbon nella capitale. Non è stato possibile raggiungere immediatamente la società per un commento su questo annuncio.