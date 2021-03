Piano di Zona S2: Inclusione Sociale, al via 17 tirocini

Progetto I.T.I.A. -“Key of Change”, 7 destinati a persone con disabilità

Il Piano di Zona S2 informa che è aperta la Manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti ospitanti, pubblici e privati, disponibili ad attivare 17 Tirocini di Inclusione Sociale (di cui 7 destinati a persone con disabilità) AZIONE C – PROGETTO I.T.I.A. -“KEY OF CHANGE”, finalizzati all’inclusione sociale con Soggetto Promotore ONMIC FORMAZIONE s.r.l. IMPRESA SOCIALE.

I soggetti ospitanti pubblici o privati che manifestano il proprio interesse per uno o più tirocinanti non saranno obbligati all’attivazione del tirocinio e non saranno obbligati all’assunzione del tirocinante che concluderà positivamente il proprio percorso.

Gli stessi soggetti risultanti formalmente idonei al termine della procedura selettiva andranno a costituire una graduatoria finale che avrà una validità pari alla durata del presente progetto (24 mesi) osservando l’ordine cronologico di arrivo e la mansione/profilo professionale richiesto.

Ogni attivazione di tirocinio rispetterà le normative nazionali e regionali vigenti in materia di tirocini extracurriculari.

La durata di ciascun tirocinio è di 24 mesi per un massimo di 130 ore mensili retribuiti dal progetto ITIA con 500 euro mensili onnicomprensivi di ogni onere.

Le aziende con un numero di dipendenti da 1 a 5 possono inserire solo 1 tirocinante; le aziende con dipendenti tra 6 e 19 possono ospitare fino a 2 tirocinanti; infine alle aziende con più di 20 dipendenti è consentito di accogliere un numero di tirocinanti non superiore al 10% dei dipendenti stessi.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili.

L’invio delle manifestazioni di interesse dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12 del 24/03/2021 a: itia@pec.comune.cavadetirreni.sa.it (farà fede l’ora e data della pec).

L’Avviso, la modulistica e le relative comunicazioni saranno reperibili sul sito web del Piano di Zona Ambito S2: www.pianodizonas2.it