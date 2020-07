Piano di Zona S2, inclusione e formazione con il progetto I.T.I.A.

Progetto I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva: “Key of change”, via ai percorsi formativi

Il progetto “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, intitolato “Key of change”, Piano di Zona S2 avvia i percorsi formativi.

Il progetto, finanziato dalla Regione Campania per complessivi € 963.421,00 prevede le azioni:

A) Servizi di supporto alle famiglie, B) Percorsi di empowerment, C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

I percorsi di formazione sono 4 per complessivi 65 destinatari.

Nello specifico saranno realizzati:

un corso di formazione professionale di “Operatore Socio-Sanitario” (OSS) della durata complessiva di 1000 ore con rilascio di Qualifica Professionale da destinare a 20 partecipanti;

tre percorsi formativi, della durata di 40 ore, rivolti ciascuno a 15 destinatari, basati sull’approfondimento di competenze chiave: spirito di iniziativa e di imprenditorialità, comunicazione nella lingua inglese– e competenza digitale.

Partner del progetto, che opereranno sotto il coordinamento del Piano di Zona Ambito S2, due soggetti del terzo settore: la Cooperativa Sociale La Città della Luna – Cooperativa Delfino, per lo svolgimento dell’Azione A, la partecipazione dell’Onmic Associazione di promozione sociale in quanto scuola di formazione professionale per lo svolgimento delle Azioni B e C e la collaborazione, per alcune attività progettuali afferenti l’azione A, del III Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni in qualità di capofila della costituenda rete tra istituzioni scolastiche.

Ne abbiamo parlato con la responsabile del progetto, la dott. essa Floriana Filippone.