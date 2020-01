Piano di Zona S2, il Comune di Cava stabilizza 16 operatori

Garofalo: “Una scelta sofferta per le casse comunali, ma doverosa per il rispetto verso il lavoro degli operatori”.

Il Comune di Cava de’ Tirreni è riuscito a stabilizzare con contratto part time a tempo indeterminato i 16 operatori del Piano di Zona S2.

Una stabilizzazione che il Comune metelliano insieme agli altri 14 del Piano di Zona pensava di ottenere attraverso la costituzione dell’Azienda Consortile, ma non tutti i Comuni hanno sottoscritto.

“Abbiamo deciso di effettuare questa scelta per il rispetto verso il lavoro degli operatori. Una scelta sofferta naturalemente per le casse del Comune, ma doverosa. Crediamo ancora di riuscire a costituire l’Azienda Consortile e nella bontà della progettualità per garantire un’ottimizzazione dei servizi sul territorio”.