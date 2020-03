Piano di Zona S2: assistenza psicologica con #iotisonovicino

Emergenza Coronavirus. Assistenza Psicologica telefonica per chi ne ha bisogno allo 089 682326

Il Piano di Zona Ambito S2 comunica che è attivo lo sportello telefonico Emergenza Coronavirus di Assistenza pisicologica al quale rispondono psicologi e psicoterapeuti con l’obbiettivo di offrire ascolto e sostegno per particolari condizioni di difficoltà vissute dalle persone a causa dell’emergenza epidemiologica.

Il servizio è rivolto in particolare ai cittadini di Cava dèTirreni e dell’intero Ambito Territoriale.

L’iniziativa, promossa dal Sindaco del Comune Capofila di Cava de’Tirreni e dall’Assessorato alle Politiche Sociali, sarà realizzata attraverso la collaborazione del personale del Piano Sociale di Zona e del Terzo Settore già attivo nella gestione dei servizi di sostegno alle famiglie.

Lo sportello sarà attivo da lunedì a venerdì contattando il numero 089-682326 dalle 8.00 alle 13. 00 e dalle 15.00 -18.00.

Nel fine settimana sarà inoltre garantita la continuità assistenziale nei casi che necessiteranno di un particolare monitoraggio.

Lo sportello sarà così articolato:

-primo livello per ascolto e sostegno psicologico;

-secondo livello per la presa in carico gratuita attraverso percorso psicologico a distanza, di casi più complessi che necessitano di interventi per tutta la durata dell’Emergenza Coronavirus e attivazione della rete dei servizi.

Inoltre, la Cooperativa già attiva per i Centri famiglia garantirà al Comune prestazione volontaria dei propri operatori per l’emergenza dovuta alla diffusione del Covid – 19.