Piano di pace italiano in Ucraina, la Germania nega il prestito europeo a Q, la Russia sospende l’approvvigionamento di gas alla Finlandia

Cosa c’è di meglio di una riunione dei ministri degli Esteri del Consiglio europeo per portare avanti il ​​piano italiano per porre fine al conflitto in Ucraina? A Torino (Italia), il ministro degli Esteri italiano Luigi de Mayo ha annunciato il suo piano: un comitato internazionale per avviare i negoziati. L’iniziativa italiana arriva venerdì 20 maggio, in un momento in cui in Ucraina infuria la guerra.

La Germania nega il prestito europeo all’Ucraina A Bonn (Germania), i membri del G7 hanno impegnato quasi 20 miliardi di euro in Ucraina. La Germania, invece, non vuole sentire parlare del debito europeo in relazione al Covid-19. Infine, il gas russo è stato interrotto in Finlandia da sabato mattina, 21 aprile. Da quando ha chiesto di entrare a far parte della Nato, il Paese si è preparato: siglando un accordo con gli americani per l’acquisto di gas liquefatto.