Piangere mentre sbucciamo le cipolle è finito con questo trucco

Cibo e gastronomia

Gli occhi rossi quando si sbucciano le cipolle saranno presto un ricordo del passato.

È così ogni volta che, una volta sbucciata una cipolla, ci ritroviamo a piangere in cucina. Dietro questo fenomeno si nasconde una spiegazione scientifica. Infatti, nel terreno man mano che cresce, le cipolle raccolgono tutta una serie di elementi ricchi di zolfo. Una volta tagliata, si attiva come meccanismo di difesa, e quando il coltello attraversa le sue cellule vengono rilasciati questi elementi carichi di zolfo che entrano in contatto con gli enzimi immagazzinati anche nella cipolla. Il gas della cipolla incontra quindi il liquido lacrimale nei nostri occhi per formare acido solforico. Il risultato di tutta questa spiegazione scientifica: piangiamo. Tanto che a volte è difficile finire di tagliare le cipolle…

Fortunatamente, Aldi ha appena rivelato un nuovo trucco che dovrebbe permetterci di evitare questo fastidioso loop. Fuori dai trucchi della nonna, qui la catena di negozi ci consiglia di immergere un asciugamano nell’acqua e metterlo attorno a un tagliere. È quest’ultimo che attirerà l’enzima secreto dalla cipolla, dopodiché i nostri occhi sopravviveranno. Puoi anche bagnare il coltello per accentuare l’effetto. Un trucco molto semplice, ma molto efficace.