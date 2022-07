Personale Tudor con forti accenti italiani!

Igor Tudor dovrà probabilmente lavorare con uno staff di 4 tecnici italiani. Il suo braccio destro Mauro Camoranesi è anche preparatore fisico, preparatore dei portieri e videoanalista.

Interrogato durante la conferenza stampa di presentazione da marinaio di martedì, Igor Tudor ha confermato che Mauro Camoranesi era nel suo staff: “Il mio braccio destro sarà Mauro Camoranesi. Presto verranno annunciati altri dipendenti. » Il prossimo arriverà presto, perché il quotidiano l’Equipe ha dato i nomi di altri tre rappresentanti.

#Tudor : “Spero di registrarmi qui a OM per molto tempo. Mauro Camoranesi mi accompagnerà. Altri 3 saranno presto annunciati » #ConfOM – Marsiglia Football Club (@FCMarseille) 5 luglio 2022

Oltre a Brambilla, Spinoli e Maiuri Camoranacee?

Antonello Prambila, infatti, sarà l’allenatore dei portieri. Non aspettarti il ​​48enne italiano Steve Mandanda a Rennes questo mercoledì. Dopo le parentesi alla Sampdoria e al Cagliari, è stato al Watford. Carlo Spinoli (ex Monaco) dovrebbe essere il suo preparatore fisico e Giuseppe Maiuri il suo videoanalista.

Voglio modificare il campionato, selezionare i giocatori adatti alla lega 1

“Faremo tante partite e non ho problemi con un ventenne se sta bene. Deciderà il terreno. Ci sarà una base di 15-16 giocatori che avranno più minuti di altri , ma altri possono essere decisivi in ​​partite importanti. L’obiettivo principale è fare bene, a Serve una chiara identità. L’obiettivo è sempre vincere, vincere le partite. Con la storia di questo club, i tifosi hanno grandi aspettative. È fa il lavoro quotidiano per ottenere risultati che soddisfino i nostri obiettivi. C’è una parte dell’Italia in me. Ma non credo nel calcio italiano, inglese, spagnolo… Voglio scegliere giocatori che siano in forma per il campionato, in forma per la Ligue 1. Igor Tudor – Fonte: Conferenza stampa (05/07/2022)

Guarda la conferenza stampa completa