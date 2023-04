Perché viviamo più a lungo ma meno sani in Francia rispetto ai nostri vicini?

Cos’è “invecchiare bene”? Questa domanda è sulla lista dell’Assemblea nazionale da martedì 11 aprile, mentre la maggioranza presidenziale ne difende il disegno di legge. Per costruire una società che invecchia bene”. Le discussioni proseguiranno per tre giorni fino al 13 aprile, con più di mille modifiche al programma. La lotta all’isolamento degli anziani, la denuncia dei casi di abuso, la tessera professionale per le colf… Da novembre 2022 il Consiglio nazionale di reincorporazione, che conta circa 10.000 persone, sta lavorando su questo tema durante le riflessioni di il Ministro della Solidarietà e dell’Autonomia, Jean-Christophe Combe.

Quest’ultimo ha annunciato, il 4 aprile, il lancio di una nuova strategia in tre fasi, dedicata all’invecchiamento. Fase uno: questa legge, emanata dal vicereame del Rinascimento, sarà esaminata nel Palazzo Borbone. Poi “piano di lavoro”Annunciato all’inizio di giugno, definirà nuove procedure “non soggetto alla legge”. Infine, le strategie fiscali saranno incluse nel disegno di legge sul finanziamento della previdenza sociale (PLFSS) per il bilancio 2024, previsto per l’autunno del 2023.

Richiede una popolazione che invecchia ‘piano ambizioso’conferma Jean-Marie Robin, demografo e direttore della ricerca presso l’Istituto nazionale di sanità e ricerca medica (Inserm). Gli over 85, che attualmente sono 2 milioni, rappresenteranno 4,8 milioni di francesi nel 2050. Nel 2030, questa popolazione sarà superata dai giovani di età inferiore ai 15 anni. Tuttavia, rimane una domanda: l’invecchiamento della popolazione è associato a un aumento dell’aspettativa di vita in buona salute? Non proprio, secondo vari indicatori.

invecchiamento della popolazione

Nel 2022, le donne possono aspettarsi di vivere 85,2 anni e gli uomini 79,3 anni, secondoDimenticare. Pertanto, la Francia è uno dei migliori studenti a livello europeo, poiché è stata, nel 2020, in prima linea in termini di aspettativa di vita alla nascita per le donne. Ma questo modello non converge con l’aspettativa di vita sana (o senza disabilità, HLE), che limita il numero di anni che un individuo può aspettarsi di vivere senza essere limitato dalle attività della vita quotidiana.

secondo Numeri Pubblicato dal Dipartimento di ricerca, studi, valutazione e statistica (Drees) nel febbraio 2023 (sulla base delle osservazioni del 2021), gli uomini possono aspettarsi di vivere in media 65,6 anni senza disabilità. Per le donne, quel numero sale a 67. Se la Francia è al di sopra della media europea, questo indicatore la colloca al nono posto. La Svezia è in testa alla classifica, con un DLE di 72,8 per tutti i sessi. Diversi fattori possono spiegare le differenze nell’aspettativa di vita tra i paesi. «A determinare questa disparità sono innanzitutto le condizioni di accesso al sistema sanitario e l’esposizione ai rischi per la salute».afferma Emmanuel Campois, ricercatore presso l’Istituto nazionale per gli studi demografici (INED).

A ciò si aggiunge la politica di protezione sociale e condizioni di vita e di lavoro più favorevoli negli stati del nord Europa, come Svezia, Danimarca e Paesi Bassi. Inoltre, “Questi paesi hanno nella loro cultura la promozione dell’indipendenza e una politica molto individualista che favorisce l’istruzione”.Osserva Jean-Marie Robin. Tuttavia, una cosa va pagata a favore dei paesi del sud, Francia compresa: le differenze climatiche e alimentari. “Tradizionalmente, il clima mediterraneo consente di consumare più frutta, verdura, pesce e olio d’oliva”, afferma Guardando demografico.

differenze culturali

Pertanto, lo stile di vita degli anziani è parte integrante dell’equazione. La questione della speranza di vita in buona salute è aggravata da una dimensione ad essa vicina senza essere confusa con essa: la qualità degli anni di vita in più. Il ricercatore dell’International Development Research Institute, Emmanuel Campois, è giunto alla seguente conclusione: “Questi sviluppi rifletteranno eventi economici (influenza o epidemie infettive, colpi di calore, ecc.) che colpiranno le persone che sono già a rischio e che sono esposte a problemi di salute”.. In altre parole, i francesi vivono più a lungo ma in realtà sono più sensibili alle epidemie e ai rischi ambientali.

Tuttavia, secondo i ricercatori contattarli MariannaTuttavia, il confronto tra i paesi europei in merito all’aspettativa di vita senza disabilità non è necessariamente rilevante, date le differenze nella metodologia di calcolo. Se tutti usano il metodo del questionario, “C’è una leggera differenza nel modo in cui le informazioni vengono raccolte.” A causa della formulazione delle domande, osserva Emmanuel Campois. E per seguire: Ci sono anche differenze culturali. Per una parte della popolazione è difficile dire che non stiamo andando bene, per altri, al contrario, è difficile affermare che stiamo andando molto bene. »

Tanto più che la definizione di disabilità rimane vaga: “Può essere intellettuale, fisico, sensoriale… Si può parlare di una deficienza? O di una limitazione funzionale?”chiede Jean-Marie Robin. In realtà, “Si raccomanda di analizzare gli sviluppi all’interno dello stesso paese, nel tempo, piuttosto che cercare di confrontare le condizioni in diversi paesi”Conclude il ricercatore INED. Per quanto riguarda la Francia, il ministro della Solidarietà e dell’Autonomia voleva un testo che unisse le due parti “Tutte le misure necessarie per preparare la società all’invecchiamento della popolazione”.

Al momento, gli attori stanno giudicando duramente l’azione pianificata. Va detto che l’attesa è stata forte da quando la legge sulla vecchiaia – la grande promessa di un mandato quinquennale di Emmanuel Macron – è stata sepolta nel 2021. Solo qui. Associazioni, come l’Unione dei centri per il lavoro sociale (Unccas), già parlano di ” Ha perso la riunione legislativa e un disegno di legge privo di ambizione In un comunicato stampa pubblicato il 31 marzo. Una nota condivisa da Jean-Marie Robin: Il governo ci ha promesso una bolletta enorme, e alla fine avremo solo una bolletta piccola. »