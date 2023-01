Perché quest’anno centinaia di migliaia di belgi potrebbero affrontare una brutta sorpresa con la patente di guida

Quindi migliaia di belgi guidano con una patente scaduta. Come vi abbiamo già detto, chi guida senza patente valida rischia una multa da 1.600 a 16.000 euro, il divieto di circolazione da otto giorni a cinque anni, o una pena detentiva da otto giorni a due anni. Se durante un incidente viene dimostrato che la tua patente di guida è scaduta, ciò ha importanti conseguenze anche per le compagnie assicurative.

Dal 7 luglio 2010, chiunque superi un esame di guida nel nostro Paese riceve una patente di guida europea, che è come una carta bancaria di plastica. A differenza della vecchia patente cartacea, questa deve essere rinnovata ogni dieci anni, proprio come le carte d’identità.

Ciò che sorprende è che non solo i titolari di patente europea devono cambiarlo, ma che costerà loro… 25 euro. Mentre i titolari di una patente “cartacea” non pagano nulla, in quanto possono tenerla.