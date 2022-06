Perché non c’è un’ondata di caldo questo fine settimana

Il Belgio sarà caldo. Questa non fa eccezione, “anche se in anticipo”. Tuttavia, IRM deve ancora prevedere un’ondata di caldo ufficiale. Tutto dipenderà dall’evoluzione dei modelli.

Un giornalista nella cellula vallone

Di Jean-Philippe de Voiglier



Pubblicato il 13/06/2022 alle 16:56 Tempo di lettura: 3 minuti



DottNella penisola iberica è installata da tempo aria molto calda, con temperature che superano facilmente i 40 gradi. Quello che accadrà durante la settimana, secondo il Royal Institute of Meteorology (IRM), è una piccola grandinata che si posizionerà sul Portogallo e svolgerà un ruolo nell’aumentare il caldo e accelerare l’aumento dell’aria subtropicale verso le regioni più settentrionali. Si tratta in primis della Francia, dove la temperatura localmente supera già i 30 gradi, e infine, entro venerdì, questo caldo dovrebbe essere una preoccupazione per il nostro Paese.



