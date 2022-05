Perché il 9 maggio può essere una giornata storica

Nel contesto teso della guerra in Ucraina, la parata militare russa del 9 maggio avrà un peso speciale. Come simbolo del potere russo, il presidente Putin farà volare l’Ilyushin Il-80, “l’aereo della fine del mondo”.

Sabato, la Russia ha tenuto le prove finali prima di una tradizionale parata militare il 9 maggio a Mosca per celebrare la vittoria sulla Germania nazista, che sarà l’occasione per una dimostrazione di forza nel cuore della campagna vacillante dell’Ucraina.

Negli ultimi anni, il presidente Vladimir Putin ha utilizzato questa parata per dimostrare la forza del suo esercito, a volte svelando nuove armi all’avanguardia. Questa edizione non dovrebbe essere un’eccezione alla regola.

Quest’anno, se carri armati e soldati russi sfilano come al solito sulla simbolica Piazza Rossa, allora la vita sarà in Ucraina, dove, dalla fine di febbraio, Mosca conduce un’offensiva che ha sollevato interrogativi sull’immagine del suo esercito. . In effetti, l’intervento militare, che molti esperti si aspettavano spettacolare, è entrato nel suo terzo mese ed è stato segnato da delusioni, soprattutto logistiche. Poiché le capitali occidentali generalmente seguono da vicino questo spettacolo, Vladimir Putin avrà una nuova opportunità per inviare avvertimenti, mentre Mosca incombe ripetutamente sulla minaccia nucleare. Dato il contesto in questo anno 2022, l’entità dell’evento potrebbe mettere a repentaglio il sostegno del popolo russo.

Progettato durante la Guerra Fredda

Secondo il ministero della Difesa russo, il “velivolo Apocalypse”, un Ilyushin Il-80 appositamente progettato per consentire al presidente russo di continuare a guidare il Paese dall’alto in caso di guerra nucleare, sorvolerà la Piazza Rossa. Progettato durante la Guerra Fredda, questo gigantesco aereo funge da bunker volante per proteggere i massimi funzionari del Cremlino in caso di attacco nucleare. Questo “aereo dell’apocalisse” può volare per diversi giorni senza atterrare grazie al rifornimento a bordo. Ulteriore provocazione di Putin, ha già sorvolato la periferia di Mosca nei giorni feriali. Sono passati dodici anni da quando i russi hanno preso l’Ilyushin IL-80 dal suo hangar e la sua ultima parata ufficiale è tornata il 9 maggio 2010. Anche lo spettacolo aereo sarà impressionante con 77 aerei ed elicotteri a forma di Z, un simbolo di sostegno all’invasione russa.

Saranno esposte anche diverse armi in grado di lanciare missili nucleari, come il sistema balistico intercontinentale Iars RS-24 e il sistema Iskander a corto raggio. Quest’anno la parata militare si svolgerà anche in un contesto in cui molti russi temono una mobilitazione generale nei confronti dell’Ucraina, anche se il Cremlino nega che tale misura fosse pianificata. Fu solo dopo la caduta dell’Unione Sovietica nel 1991 che la parata del 9 maggio divenne una tradizione annuale.Putin ne fece una produzione televisiva impressionante e sbalorditiva progettata per intimidire gli oppositori di Mosca e preservare il tessuto nazionale dei russi.

