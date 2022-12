In amore, tendiamo a dire che gli opposti si attraggono o i gusti si attraggono. I nostri partner, infatti, non sembrano essere interamente frutto del caso. Gli specialisti spiegano perché tutti i tuoi ex sono uguali e come uscire da questo schema ripetitivo.

Coppia: gli psicologi spiegano perché i tuoi partner hanno lo stesso profilo

il Lo psichiatra Jean Cotro È chiaro che non è facile rompere le proprie abitudini, anche dentro scegliere Metà. Ognuno è influenzato dal proprio percorso di vita e dalla propria storia. Infatti, le esperienze vissute determineranno le scelte che facciamo. Quest’ultimo lo è Legati alla nostra educazione, al nostro ambiente sociale e culturale e alle nostre esperienze passate, questi pensieri che sono diventati automatici sono segni che non possono essere rimossi. ». Spiega che il subconscio è contrario a uscire da questa zona di comfort, da quello che sappiamo sempre: “ I nostri schemi cognitivi sono incisi nella psiche e istintivamente ci spingono verso ciò che viene identificato come qualcosa a cui possiamo adattarci, con cui sappiamo convivere, e anche convivere. Generalmente ci riferiamo a modelli noti: il marito dei nostri genitori, infatti, secondo La psicoanalista Sophie Kadalen« Siamo tutti segnati dalla coppia formata dai nostri genitori Ma come evitiamo di riprodurci?Come evadere da questo schema?Sophie Cadalen, devi chiedertelo. Cosa guadagni ripetendo lo stesso scenario. Non si tratta di diventare l’autore, ma piuttosto l’autore nella tua relazione o in quelle a venire. “Versare Monique Fradot, psicologanon si dovrebbe guardare Queste attrazioni sono come una maledizione, persino una malattia, tutti abbiamo una specie di uomo o donna. “.