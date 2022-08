Perché i prezzi dell’elettricità stanno salendo di nuovo

I prezzi dell’elettricità sono saliti a livelli record. Per le famiglie belghe, il conto può essere (molto) esorbitante.

Giornalista presso il Dipartimento di Economia

Di Jean Francois Münster



Pubblicato il 22/08/2022 alle 19:00 Tempo di lettura: 4 minuti



IlI prezzi dell’energia elettrica sono di nuovo in aumento. Lunedì, il prezzo sull’Epex Spot per l’energia elettrica consegnata il giorno successivo (il giorno successivo) ha raggiunto il record di 603,38 euro per MWh. Questo è ovviamente un prezzo “spot” in un momento molto specifico, raggiunto in un contesto di mercato altamente volatile, ma, per confronto, questo prezzo era in media di 186 euro ad aprile… La spiegazione principale? Il prezzo elevato del gas, che è una risorsa importante per la produzione di energia elettrica. Damien Ernst, professore all’ULiège, specializzato in energia, spiega: “Il prezzo dell’elettricità nel prossimo mercato è determinato dall’unità con il costo marginale più elevato, che è generalmente un impianto a gas con un tasso di efficienza del 50%. di gas si avvicina ai 300 euro per megawattora, e questo spiega perché siamo arrivati ​​a questi prezzi”.



