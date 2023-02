Perché Angry Bird è stato rimosso dal Google Play Store?

Rovio, lo studio finlandese che ha fatto centro per aver creato il franchise di Angry Birds nel 2009, ha annunciato sul suo account Twitter che il primo capitolo delle avventure di Red e gli altri Angry Birds non sarà più disponibile sul Google Play Store.

Addio Android

Secondo Rovio, la presenza del gioco avrà un impatto negativo sulle vendite di altri componenti. in altre parole, Rovio Classics: Angry Birds (a causa del fatto che il gioco è stato rinominato alcuni anni fa), non paghi abbastanza. Logico, quando sai che l’applicazione costa solo 1,19 euro e altri episodi hanno micro transazioni, il che è più redditizio per lo studio.

Se paghi e scarichi Rovio Classics: Angry Birds Sul tuo dispositivo Android, puoi continuare a divertirti. Per altri, dovrai fare riferimento ad altri titoli, come Angry Birds 2, Angry Birds Friends e Angry Birds Journey. “Comprendiamo che questa è una triste notizia per molti fan, così come per il team che ha lavorato così duramente per rendere Rovio Classics: Angry Birds una realtà. Siamo molto grati ai fan di Angry Birds che hanno mostrato il loro amore per il marchio e questo gioco fin dall’inizio.lo studio ha detto su Twitter.

Rovio sta giocando a nascondino sull’App Store

Se sei su iOS, buone notizie, il gioco non deve andare via. Una versione è offerta come parte di un abbonamento Apple Arcade (chiamato Angry Birds Reloaded). Mentre la versione “normale” del gioco, Rovio Classics: Angry Birdssarà ancora disponibile, ma con il titolo La prima corsa di Red (Il primo viaggio di Reed). O sarebbe un modo indiretto per Rovio di seppellire il gioco nei risultati di ricerca ed evidenziare altri giochi più recenti del franchise.