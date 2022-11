Per la prima volta in Les 12 coups de midi: lo spettacolo è stato quasi cancellato. Ecco cosa è successo

Cambio dell’ultimo minuto in Les 12 coups de midi di Jean-Luc Reichmann martedì pomeriggio su TF1. Infatti, dopo che oggi uno dei candidati è stato assente sul set (“dopo un problema di salute” si sente dire dalla celebre voce fuori campo della trasmissione, Zette), il conduttore ha dovuto sparare a uno spettatore per venire a partecipare al gioco, sostituendosi così il candidato mancante che avrebbe affrontato Stefan e i partecipanti, gli altri sono martedì 29 novembre. “È la prima volta che succede, è pazzesco”, ha detto. Jean-Luc Richman spiega, prima di annunciare a… Lucy che sarà coinvolta dietro una scrivania. “Avevamo bisogno di un candidato, questa è la prima volta che abbiamo un problema di salute. Fa parte della vita, siamo molto felici” Così dichiarò l’ospite della partita di mezzogiorno, prima che la giovane – di Boulogne-sur-Mer – si presentasse, commossa e sorpresa di trovarsi in quella posizione, a dir poco. Poi il gioco è andato via come al solito.Dopo uno swipe, uno spillo e un rapido microfono, il diciannovenne ha accettato di giocare. Quanto a Jean-Luc Reichmann, ha condiviso la sequenza sui social network, dove l’ho anche identificata Lo spettacolo è stato quasi cancellato!