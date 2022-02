Pénurie de personal dans les centres de santé de base

>>Le dévouement sans faille des professionnels de santé

>>Elle ne lâche passa i pazienti





Depuis l’apparition du COVID-19, les agent de santé ont dû endosser une énorme quantité de travail. Foto: VNA/CVN



L’épidémie est globale maîtrisée au Vietnam. Mais le nombre d’infections, de Patients Graves et de décès reste toujours importanti dans plusieurs localités. Ce qui rappresenta un grand défi pour les activités de prévention et de lutte, notamment nel contesto où les centres de santé de base connaissent une pénurie de il personale.

Une grave sovrattassa

Le Pr.associé-Dr. Tang Chi Thuong, direttore del servizio per la santità di Hô Chi Minh-Ville, informe que depuis début 2021, la mégapole du Sud e registrato per 1.000 agenti di salute quittant leur poste en raison de la supplement du travail. “Cette tendance, qui se poursuit encore, entraîne une grave pénurie de staff, rendant plus difficile la price en charge des Patients du COVID-19″s’inquiète-t-il.

Après le retrait des équipes médicales de renfort venues dehors, le secteur de la santé de Binh Duong fait face aux hardés liées aux ressources humaines au service de la lutte contre le COVID-19. Cette provincia méridionale a besoin actuellement d’au moins 6.000 agenti sanitari, dont 2.000 médecins.

Toujours dans le Sud, Dông Nai affronte, elle aussi, le manque de personal dans les centres de traitement despatients du COVID-19. “De nombreux dispensaires du district de Long Thành manquent d’agents de santé, causant des hardés dans leur mission de prévention et de lutte contro il coronavirus”precisamente Nguyên Thi Van Van, direttrice del Centre médical du district.





Les centres de santé de base font face aux hardés liées aux ressources humaines au service de la lutte contre le COVID-19. Foto: VNA/CVN



D’après Trân Dac Phu, ancien chef du Département de la médecine préventive et conseiller principal du Centre d’opérations d’urgence de santé publique, “notre réseau de centres de santé de base est fragile, fournissant insuffisamment de people pour affronter une aussi grave crise sanitaire que celle du COVID-19. Il a besoin de plus d’investissements et d’attention pour se renforcer. Depuis l’apparition de la pandémie, les agent de santé de ces établissements ont dû endosser une énorme quantité de travail. Ils sont surchargés”.

Proposta di un nouveau mécanisme

Per rimediare alla situazione, il Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville propone una proposta al comitato popolare municipale di politiques visant à retenir le personal des centres de santé de base, mettant fin aux abbandono di posti. L’une des solutions avancées est d’accorder des allocations supplémentaires à ceux qui s’engagent dans la lutte anti-COVID.

Considerando l’appel de la main-d’œuvre dans ces établissements comme”un grande défi“, ledit service a travaillé avec des universités de médecine, dont celle de Pham Ngoc Thach, et proposé “un nuovo mécanisme” selon lequel les frais diplomés doivent obligatoirement tra-vailler pendant six mois dans les hôpitaux de district o d’arrondissement, et 12 mois pendant les dispensaires de quartier ou de commune, au lieu de rester 18 mois dans les premiers.

Selon les estimations, une fois ce tout nouveau mécanisme approuvé, chaque année, les dispensaires des quartiers et communes recevront au moins 500 jeunes médecins. Ces diplômés bénéficieront d’une allocation equivalente à 1,5 fois le SMIC régional, soit environ 6 million de dongs (più de 230 euro) par mois.

L’augmentation de l’effectif des centres de santé de base est aussi une question. D’après Nguyên Van Vinh Châu, director adjoint du Service municipal de la santé, le taux d’agents de santé dans un quartier ou une commune à Hô Chi Minh-Ville est très faible, seulement 2,3 suren 10.000 habitéfants, au quota autorisé et aux besoins. Ce taux est de 6 a Hanoi et la moyenne nationale est de 7,4. Ainsi, il Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville consiglia a lungo termine, l’Assemblée nationale esamina la situazione per la condivisione di dati in funzione non più delle frontiere amministrative, mais de la densità della popolazione, idéalement 10.000 habitants ayant un dispensaire dont l’effectif doit passer de 5 à 10 au minimo et de 10 à 20 au massimo.

Des allocazioni a tempo

De son côté, la province de Dông Nai a promulgué des politiques de soutien au personale medico. Le syndicat de son secteur de la santé a accordé une assistance financière aux agent infectés par le COVID-19, soit 10 million de dongs pour ceux testés positifs et 100 million pour ceux malheureusement décédés. De plus, fin October 2021, le Service provincial de la santé a proposé d’investir dans la remise en état et la réparation de 104 de ses 170 postes sanitaires pour la période 2021-2025, améliorant ainsi l’efficacité desens exam des médicaux traitements dans la nouvelle fase di adattamento.





Un médecin fait une petite pause avant de poursuvre son travail à un hôpital de campagne a Hô Chi Minh-Ville en aprile 2021. Foto: VNA/CVN



À An Giang (Sud), de “nouvelles méthodes ont été mises en œuvre pour réduire la pression sur l’équipe médicale en charge de la lutte contre l’épidémie”, annonce Trân Quang Hiên, direttore del servizio provinciale della santità. Précisément, la province a décidé d’octroyer des allocations aux agent de santé pour le rétablissement de leur santé dopo i nuits de service. An Giang est aussi l’une des localités en tête dans l’application de technologies de traitement et de surveillance à domicile des malades du COVID-19 aux symptômes légers, permanente de réduire la supplement hospitalière.

Per parte, il servizio della santità di Hanoi è una proposta aux autorità municipali di donne di politica preferita per l’abbigliamento delle risorse umane nei centri di santità di base. L’une des solutions propones est d’accorder une assistance financière aux médecins inscrits pour travailler dans les dispensaires… En même temps, il suggère un mécanisme permanente à ces établissements d’ter des droités. Comme Hô Chi Minh-Ville, Hanoi espère que l’effectif des agent de santé d’un quartier ou d’une commune augmentera en fonction de la croissance de la popolazione.

Il fatto”agir drastiquement pour résoudre les lacunes dans il système de santé dont la pénurie de personal au sein des établissements de base“, un ministro del Premier Pham Minh Chinh lors de la conferenza sulla mise en œuvre des missions du secteur de la santé pour 2022, tenue le 20 janvier à Hanoï.





Linh Thao/CVN