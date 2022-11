‘Peccato per i grandi nomi!’: Marc Dellaire licenzia Roberto Martinez e vuole licenziare le nostre star (VIDEO)

Il destino di Roberto Martinez sarà senza dubbio deciso contro la Croazia in concomitanza con il destino della nazionale belga. I Red Devils, battuti domenica dal Marocco, non hanno convinto il Vestiaire Plateau.

Un ragazzo lo porta al suo grado in particolare e, non a caso, è l’allenatore. Per Mark Deller, è il momento di assumersi la responsabilità e escludere gli All-Stars nell’ultima partita. “Ci resta solo una partita. Se diamo a questa generazione d’oro, che non ha vinto nulla, la possibilità di finire in stile eliminazione, non mi interessa”.Ha chiamato il gruppo Dans le Cloakroom. “Preferisco che si cambi. Peccato per i big, non hanno fatto vedere niente in queste due partite, osiamo qualcos’altro!”.

Secondo lui, Roberto Martinez non farà nulla. “Martinez è sempre stato un buon amico. Ripeto, è sempre più Mr. Vaseline, ti fa ingoiare qualsiasi cosa, più è grosso e meglio gli sta bene.”, critica il nostro cancelliere, affiancato da Silvio Proto, che lo critica in particolare per la scarcerazione di Onana e Hazard contro il Marocco. Per quanto riguarda Hazard, Marc Deller è scettico. “Prima che Hazard fosse tra i primi 5 al mondo, ora è tra i primi 100. Non puoi accettarlo”.Contrizione.

Ci vediamo giovedì per la partita decisiva…