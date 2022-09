Paul Pogba fuori dai Mondiali? Il giocatore ha scelto di sottoporsi a un intervento chirurgico

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha annunciato oggi, lunedì, che il centrocampista della Francia e della Juventus Torino Paul Pogba hanno deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro due mesi e mezzo prima dei Mondiali (20 novembre – 18 dicembre in Qatar).

“Pogba è uscito questa mattina per l’allenamento, ma si è fermato e ha deciso di operarsi”, ha detto Allegri alla vigilia della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Pogba si è infortunato al ginocchio a luglio e inizialmente ha deciso di non sottoporsi a un intervento chirurgico per mantenere le sue possibilità di competere nella Coppa del Mondo come erano.

Il fuoriclasse della Francia e della Juventus era appena tornato alle gare sul campo di allenamento di Torino domenica dopo aver riportato un “infortunio al menisco” al ginocchio destro.

All’inizio di agosto è stata presa la decisione di non operare il giocatore, temendo che sarebbe stato ancora imbarazzato da questo infortunio, soprattutto per evitare di saltare i Mondiali. La scelta è caduta sul “trattamento conservativo” per un periodo di “cinque settimane”, che prevede la prima parte in piscina e palestra e la seconda parte per il lavoro sportivo a terra.

Pogba (91 presenze, 11 gol), parte di Didier Deschamps, non gioca per i Blues da una dimostrazione contro il Sud Africa (5-0) in un’amichevole il 29 marzo.