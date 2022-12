Patrick Rimbaud lascia la giuria a Goncourt per motivi di salute

scrittore Patrizio Rambo76 anni, lascia la giuria dell’Accademia Goncourt “a causa delle sue condizioni di salute”hanno detto martedì i funzionari del più prestigioso premio letterario francese. “Per il suo stato di salute Patrick Rimbaud ha appena chiesto agli accademici di riceverlo come membro onorario (non esercitando più l’incarico ma conservando il titolo, ndr) della Società Letteraria”Lo rende noto l’Accademia in un comunicato.

Accademici “Ha approvato all’unanimità questo desiderio durante il loro incontro di martedì 6 dicembre 2022 inviandogli le loro amicizie e spera di rivederlo molto presto”.loro hanno detto.

Prix ​​​​Goncourt per “La Bataille” (Grasset) Nel 1997, Patrick Rambo è entrato all’Académie Goncourt il 6 maggio 2008, succedendo a Daniel Boulanger. L’Académie Goncourt rinnova la sua carica (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere) durante il suo primo pranzo dell’anno, che si tiene tradizionalmente il primo martedì di gennaio. Presieduta da Didier Decoin, la giuria è composta da sette uomini e tre donne.

All’inizio di novembre si è mostrato eccezionalmente diviso quando Goncourt è stato assegnato a Brigitte Giroud. scrivere Vivere veloce Era sostenuto da un campo, mentre favoriva l’altro Stagno del Cremlinodall’italo-svizzero Giuliano da Empoli.

Il ballottaggio era andato al termine delle 14 tornate regolamentari e il premio è stato finalmente assegnato a Brigitte Giraud grazie al voto del presidente, preponderante come da regolamento.