Patrice Evra ha fatto commenti che hanno fatto reagire le persone al coronavirus: “Non è un caso”

L’ospite di BFM TV Patrice Evra è stato interrogato sulla crisi sanitaria. L’ex calciatore professionista ha avuto parole che hanno fatto reagire Bruce Toussaint così come gli spettatori.

In piena promozione per il suo libro, Patrice Evra fa il giro dei programmi TV. Tratta molti argomenti come Omosessualità nel calcio, toccante ha sofferto in gioventù, razzismo, Patrice Evra ha espresso la sua opinione sul tema del vaccino.

“il vaccino? Ognuno è libero di fare quello che vuole. Dobbiamo lasciare che le persone abbiano il diritto di fare quello che vogliono. Nessuno sa da dove provenga il covid Si bilancia con il giornalista di BFM che gli chiede di chiarire i suoi pensieri, Per me, questo non è un caso. Non direi che fosse programmato, ma Bill Gates ne parlava nel 2013″, Spiega l’ex giocatore del Manchester United.

L’ex compagno di squadra di CR7 conferma i commenti che spesso sentiamo dalle bocche dei “cospiratori”, soprattutto sui social. Disturbato dalla forte presenza del Corona virus, soprattutto nei dibattiti.

“Ne parliamo molto! Ma anche se hai un incidente stradale, si dirà che sei morto perché avevi il virus Covid”.Detto sul serio. Secondo Patrice Evra, tutto questo servirebbe a un progetto molto più ampio secondo lui, “Per me è politico. Perché quando vuoi guidare le persone e governare, è con la paura.. Parole che hanno lasciato sconcertato il giornalista Gilles Toussaint…