Patente, tassi di interesse sui conti di risparmio: cosa cambierà questo lunedì

16/10/2022



IlLa filiale belga della banca spagnola Santander aumenterà i tassi di interesse all’1% per i suoi conti di risparmio. Per l’account “Vision” aumenterà allo 0,40% mentre il bonus fedeltà aumenterà allo 0,20%. Per i conti Vision Plus, la tariffa base aumenterà dallo 0,05 allo 0,20% e il bonus fedeltà aumenterà allo 0,80%.







Ciò significa un aumento del tasso dell’1%. In confronto, altre banche tradizionali belghe offrono il minimo legale: 0,11%.

Dal 17 ottobre, Santander Consumer Bank sarà la banca che offrirà il miglior tasso in Belgio.

Patente di guida: cambio da lunedì

Il cambiamento avverrà domani. Invece di recarsi in Comune per richiedere un permesso temporaneo, ora sarà possibile farlo online.

Concretamente, i permessi temporanei possono essere rilasciati senza prova e hanno una validità di 18 mesi online. Successivamente, tutte le domande di autorizzazione temporanea possono essere presentate online.

Per FPS Mobility si tratta di un “nuovo passo verso la digitalizzazione”.