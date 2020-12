Fra Mimmo: “Un piccolo gesto da parte di tutti per aiutare chi bussa alla nostra porta”

Continua la raccolta fondi “Un Pasto Sospeso” per il Convento di San Francesco e Sant’Antonio di Cava de’ Tirreni.

“Un’opera di solidarietà notevole quella che cerchiamo di realizzare – ci racconta Fra Mimmo Marcigliano – grazie all’aiuto delle tante persone volontarie che vengono qui al Convento ad aiutarci a preparare i pasti e ad offrirli a chi ne ha bisogno. Un’opera che riusciamo a realizzare anche con il sostegno economicoche ci arriva dalla piattaforma gofundme, dove abbiamo avviato da aprile, durante il primo lockdown, una raccolta fondi”.

“Sono circa 50 le persone alle quali offriamo un pasto caldo – spiega fra Mimmo – ma stiamo cercando di organizzarci anche per consegnare i pasti a domicilio. In tanti ce lo stanno chiedendo. Cercheremo di fare il possibile per dare una mano a chi ne ha bisogno. Grazie a quanti ci sosterranno con un piccolo grande contributo”.

Leggi anche: Un pasto sospeso per San Francesco, continua la raccolta fondi