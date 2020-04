Online dal 10 aprile 2020 alle 19:30

In questa puntata di Andrà Tutto Bene, Ale e Adri ci prepareranno (e mangeranno) la pastiera di grano classico e, sopresa di Adri, al cioccolato.

In questa puntata in cui Ale ballerà come mai prima, la preparazione sarà leggermente più complessa del normale. Ecco per quale motivo trovi anche le ricette di seguito (ma dopo che la puntata l’avrai vista).

A dopo !