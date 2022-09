‘Passare dalla 7XL alla XL’: Issa Doumbia parla di un ‘problema di salute molto grande’ dietro la sua perdita di peso | Le persone

Non possiamo più fermarlo. Issa Doumbia è determinata a perdere peso. In un post su Instagram, il comico ha rivelato di essere passato “dalla 7XL alla XL”. Una trasformazione sbalorditiva, ovviamente necessaria… L’artista quarantenne evoca un “problema di salute molto grande” che lo ha spinto a controllarsi.

“Cazzo, ma lo adoro!” Issa Doumbia non lo nasconde. La trasformazione che fa richiede molto sforzo. Ma non è niente in confronto alla soddisfazione che ne ricava. “I primi risultati sono qui! Lo ha scritto nella didascalia di un suo video in palestra pubblicato sul suo account Instagram.





“È una malattia!”

Notevole trasformazione fisica poiché il comico non ha più bisogno di andare nei negozi specializzati per vestirsi. Rivela anche: “Quando vai a comprare vestiti nuovi da uno specialista di taglie forti e lui dice: ‘I nostri vestiti sono troppo grandi per te adesso.

In un secondo post, Issa Doumbia ha parlato dei motivi che lo hanno portato a perdere peso. “No, non ci scusiamo per l’obesità, perché per chi non lo sa: è una malattia!” , ricorda all’inizio. “Ricevo molte lettere di incoraggiamento e testimonianze… Ho letto molto che quando cambi il tuo corpo sarà più bello, ma lol, siamo davvero belli! Lo stiamo facendo per una salute migliore!”



la citazione Ho letto molto che quando cambi fisico sarai più bella, ma noi siamo già belli! Issa Doumbia

L’attore poi rivela di avere un “problema di salute molto grande” che ha colpito la Bilancia. “Ecco perché faccio e farò tutto ciò che è in mio potere per assicurarmi che non accada di nuovo”, ammette, fiducioso che probabilmente ne parlerà in modo più dettagliato un giorno. “Non ascoltare le persone, consultare medici, cardiologi, allenatori, dietologi, fare esami del sangue per te e soprattutto per gli altri”. Un messaggio motivazionale è stato inviato ai suoi fan!





