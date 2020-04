Schieramento di forze straordinario nella valle metelliana per evitare fughe di Pasquetta, ma i numeri parlano chiaro: a dispetto dei controlli i cavesi hanno preferito fare il tradizionale barbeque del lunedì in albis sui propri balconi e in ottemperanza alle disposizioni arrivate dal Governo e dalla Regione.

Insomma, niente assembramenti di condominio sui terrazzi da scongiurare con gli elicotteri: chi non ha rinunciato a festeggiare Pasquetta, è rimasto a casa e al massimo ha improvvisato un picnic sul balcone in famiglia e senza troppi clamori. Al massimo condividendo calici di vino su Facebook e qualche storia di braciate e caciocavalli impiccati su Instagram.

Nel frattempo, però, le forze dell’ordine monitoravano il territorio, perchè il rischio del furbetto che si rifugia sui monti era dietro l’angolo.

Dal report sull’attività svolta però è emerso che i cavesi hanno fatto i bravi. Lo ha dichiarato l’assessore alla sicurezza, Giovanni Del Vecchio, in un video diramato sui social e con documentazione alla mano fornita dal comandante della Polizia Locale, Antonino Attanasio.

“Abbiamo provveduto a monitorare tutti i luoghi che tradizionalmente sono meta delle scampagnate di Pasquetta – ha detto Del Vecchio -. C’erano posti di blocca alla Badia, alla Serra, al Parco Diecimare e alle località di Alessia e Contrapone. Addirittura con il drone e con pattuglie appiedate nei boschi. Abbiamo disposto l’impegno straordinario di tutta la Polizia Locale, la Polizia di Stato, la Protezione Civile, la Finanza, Carabinieri e carabinieri in pensione e Ispettori Ambientali”.