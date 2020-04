Pasqua e Pasquetta blindate, il monito di De Luca ai Comuni

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha inviato una raccomandazione a Comuni, Prefetture, aziende e concessionari di trasporto “affinché da oggi e fino al 13 aprile, giorno di Pasquetta, aumentino i controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti per assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni in vigore, in particolare il divieto di spostamento da un comune all’altro valido a livello nazionale”.

In caso di trasgressione andranno applicate le sanzioni statali (multa da 400 a 3000 euro) e la quarantena per 14 giorni prevista dall’ordinanza regionale in vigore.

Controlli intensificati nel salernitano

Prosegue, intanto, in provincia di Salerno l’attività di monitoraggio e controllo del territorio finalizzata ad assicurare il rispetto delle prescrizioni introdotte per il contenimento e il contrasto alla diffusione del Covid-19.

In particolare, dal 10 marzo al 7 aprile, sono stati controllati 87.000 cittadini, di cui 3.900 sono stati sanzionati per aver violato le disposizioni normative in tema di spostamento che, com’è noto, è consentito solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, sono stati complessivamente sottoposti a controllo oltre 36.000.

Un impegno costante delle Forze di Polizia, statali e locali, con uno schieramento in campo di 500 pattuglie al giorno, tra personale della Polizia di Stato (Questura di Salerno, Commissariati e Specialità), Arma dei Carabinieri (Comando Provinciale, Compagnie e Carabinieri Forestali), Guardia di Finanza (Reparto Terrestre e Navale), Polizie locali e Polizia Provinciale.

In vista dell’approssimarsi delle festività Pasquali, il dispositivo di controllo del territorio è stato ulteriormente intensificato con l’impiego di altre 36 pattuglie delle Forze di Polizia statali, che vigileranno in particolare nelle aree a vocazione turistica della provincia – Costiera Amalfitana e Cilento – allo scopo di prevenire gite fuori porta, riunioni familiari, spostamenti nelle “seconde” case e comportamenti comunque in contrasto con le norme vigenti.