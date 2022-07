Pascal Obispo ‘furioso’ per gli incendi a Cap Ferret: condivide una foto strepitosa

Originario del sud-ovest dove tuttora vive, Pascal Obispo ha voluto condividere la sua “rabbia” e la sua “tristezza” di fronte agli incendi che hanno colpito la sua zona.

“Come esprimiamo ciò che sentiamo oggi da bambini nel bacino di Arcachon…”Lo chiede il cantante 57enne in un post scioccante su Instagram. Appare, occhiali da sole al naso sullo sfondo di un cielo giallastro e fumoso. L’immagine mostra l’atmosfera speciale del luogo e si arrabbia per il disastro che ha colpito la sua terra.

Tra il dolore per questo disastro ambientale e la rabbia per quello che abbiamo dovuto fare a monte, per prevenire e ridurre questo terribile disastro, tra l’ammirazione e la gratitudine per il coraggio di questi vigili del fuoco, questi piloti, questi uomini che lottano per salvare vite umane e la bellezza dell’ambiente che ci fa sostenere L’esistenza è meglio… Proteggi te stesso, proteggi gli anziani, proteggi i tuoi bambini”.

Poco più di una settimana fa, quando gli incendi hanno iniziato a diffondersi nella foresta di Test-de-Buch, il cantante ha già parlato di questo argomento: “Nessuna parola.. Bravo, e grazie ai vigili del fuoco e ai piloti canadesi.”.