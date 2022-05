Paris Jackson condivide rari dettagli su suo padre Michael

Paris Jackson ha rilasciato un’intervista a PopSugar. ho parlato Alcune delle lezioni instillategli dal suo famoso padre prima della sua morte nel 2009. “Sono stato cresciuto da un uomo hippie che amava l’amore libero, quindi abbiamo imparato che la bellezza viene da dentro e lo credo ancora oggi.“, un Spiegazione di musica e forma.

La 24enne afferma che crescere sotto gli occhi del pubblico come parte di una delle famiglie più famose dell’industria dell’intrattenimento l’ha portata ad avere un rapporto complesso con la bellezza. “Di recente ho imparato ad affrontare tutto questo praticando l’amor proprio e affermazioni positive e immergendomi più a fondo nella mia vita spirituale.Ha detto la figlia del Re del Pop.

“È solo negli ultimi due anni che ho iniziato a sentirmi meglio con me stessa e il mio corpo, a sentirmi meglio con me stessa. Questi momenti di amor proprio non accadono 24 ore al giorno, ma i brutti momenti sono sempre più rari.“

Paris vuole aiutare a ridefinire il “modello standard” di bellezza usando i consigli di Michael Jackson.

I ragazzi Jackson parlano raramente del padre, ma negli ultimi anni hanno condiviso frammenti delle loro vite con la leggenda della musica. Paris ha già parlato di come suo padre abbia instillato nei suoi figli una forte etica del lavoro e gusti musicali eclettici. “Mio padre si è assicurato che fossimo istruiti e istruiti, e non ha mostrato solo la brillantezza e lo splendore e gli hotel e i posti a cinque stelleQuesto è ciò che Paris ha detto a Naomi Campbell nella sua serie YouTube “No purificatore“.

“Crescendo, si trattava solo di vincere le cose. Se volevamo cinque giochi, dovevamo leggere cinque libri‘, ha confermato. “Si tratta di guadagnarseli, non solo di fare certe cose o pensare “Oh, l’ho capito”. È come lavorare per questo, lavorare sodo per questo: è qualcosa di completamente diverso. È un traguardo.“