Parcours du Cœur ha vinto ancora una volta nel centro della città

Questo evento promette di essere ancora più emozionante. E per una buona ragione. Questa è la 47a edizione di Parcours du cœur, un evento organizzato dalla Federazione francese di cardiologia in Francia e con il supporto locale del Heart and Health Club, che lavora per prevenire le malattie cardiovascolari, in stretta collaborazione con Greater Verdun. Obiettivi? Sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi di salute e raccogliere fondi per la ricerca.

Per questo è un vero e proprio villaggio del cuore che sabato 14 maggio dalle ore 10.00 alle ore 16.00 si stabilirà e colpirà il centro cittadino per estrarre informazioni utili nella lotta alle malattie cardiovascolari (igiene alimentare, visita medica, attività fisica ), evitare comportamenti rischiosi e promuovere le azioni delle associazioni locali che vanno in questa direzione.