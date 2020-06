Parco giochi di via Rea a Nocera Inferiore: tante novità alla riapertura

Parco giochi di via Rea con tante novità. Ieri la riapertura dell’area dopo i lavori di riqualificazione e il lockdown.

Rinasce a nuova vita il parco giochi di via Rea, riaperto nella giornata di ieri. Al taglio del nastro erano presenti esponenti dell’amministrazione di Nocera Inferiore, tra cui gli assessori Imma Ugolino e Federica Fortino.

L’area è stata riqualificata, nell’ambito del programma comunale di restyling dei parchi pubblici. Affidato alle cure dell’associazione “Promuovi la tua città”, il parco presenta alcune novità. Allestita innanzitutto una nuova area giochi, attrezzata anche con giostre per disabili.

Gli amici a quattro zampe potranno invece fruire dell’area sgambamento cani attrezzata. La riqualificazione ha quindi interessato anche il campo di bocce, l’installazione della videosorveglianza, una nuova area ristoro e una pista per mini-bici intorno alla cassa armonica.

L’associazione “Promuovi la tua città” ha già stilato un programma di eventi da proporre nel parco.

Quella di via Rea è la quinta area pubblica riaperta dall’amministrazione nelle ultime settimane. Sono già attive quelle di via Filangieri, via Falcone, via Marrazzo e via San Pietro.

All’appello manca solo il parco Canzolino di Villanova, interessato nei prossimi mesi da un massiccio lavoro di riqualificazione. I lavori, per un importo di circa 200mila euro, comprendono diversi interventi: