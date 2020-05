Parco giochi Canzolino di Nocera Inferiore: ecco il progetto esecutivo

Parco giochi Canzolino di Nocera Inferiore verso la riqualificazione. Approvato il progetto esecutivo dell’area di Villanova.

Con la delibera numero 66.2020 il Comune di Nocera Inferiore ha approvato il progetto esecutivo di restyling del parco giochi Canzolino. L’area, che sorge nel quartiere Villanova, si estende per circa 10mila metri quadri.

I lavori sono pari a un importo di circa 200 mila euro e comprendono vari interventi: messa in sicurezza delle alberature e dell’impianto elettrico; rifacimento vialetti; nuova area giochi con gomma colata antitrauma; nuove giostrine anche per diversamente abili; sistemazione del campetto polivalente; nuova area per lo sport.

I punti numerati nel progetto in copertina indicano le varie zone di intervento: 01 area giochi; 02 area verde; 03 illuminazione pubblica; 04 viale pedonale; 05 recinzione; 06 teatro all’aperto.

Con l’intervento al parco Canzolino, si completa il programma dell’amministrazione relativo alle aree verdi del territorio comunale. Il 30 novembre scorso ci fu il taglio del nastro per il parco giochi di via Filangieri. A seguire, furono inaugurate le aree di via San Pietro, via Rea, via Falcone e via Marrazzo.

Già affidata la gestione delle aree di via Filangieri, via Falcone e via Rea. Per i parchi di via San Pietro e via Marrazzo è in corso il secondo bando di affidamento.