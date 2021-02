Parcheggio via Rea a Nocera Inferiore: oggi l’inaugurazione

Parcheggio via Rea, inaugurata questa mattina la nuova area di sosta a Nocera Inferiore, a due passi dal centro cittadino

Parcheggio via Rea finalmente utilizzabile. Questa mattina l’amministrazione comunale ha inaugurato l’area, che il Comune aveva già acquisito nel 2006, quando il primo cittadino era Antonio Romano.

A questi il sindaco Manlio Torquato ha rivolto un ringraziamento per lo sblocco dell’area, avvenuto quasi 15 anni fa. Lo spiazzo consta anche di un’ampia zona pavimentata, sulla quale il Comune deciderà in seguito in merito all’utilizzo.

Una serie di contenziosi ha causato la lunga attesa prima della riattivazione del parcheggio, disponibile dunque da oggi per gli automobilisti in transito in zona.

L’area consta di 34 posti a pagamento per automobili, oltre ad alcuni stalli per veicoli a due ruote. Sarà la Nocera Multiservizi a gestire il parcheggio, secondo i criteri già in vigore per le altre aree in città. I lavori di riqualificazione hanno anche aperto un varco pedonale che collega via Rea a via Solimena.