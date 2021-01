Cava de’ Tirreni. Più volte annunciata la fine dei lavori e non ancora consegnati. Ancora oggi non c’è una data certa per l’inaugurazione del parcheggio sotterraneo del Trincerone.

“Ci sarà a breve – rassicura ancora una volta l’assessore alle Opere Pubbliche e Manutenzione, Nunzio Senatore – abbiamo avuto dei rallentamenti a causa di una cabina elettrica e di una procedura di trasferimento dalle Ferrovie dello Stato. Stiamo risolvendo”.

