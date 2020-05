Pagani, attivo a Pagani il COC nella sede della PA Papa Charlie – Anpas. A raccontarci le attività quotidiane della Pubblica Assistenza Papa Charlie, Gaetano Pepe.

Gaetano, quando è stato attivato il COC- Centro Operativo Comunale a Pagani?

Il 23 marzo, come volontario della PA Papa Charlie ho la funzione all’interno del COC di responsabile supporto tecnico e segreteria.

Dove ha sede il COC?

Presso la nostra sede a Pagani. Una stanza è attrezzata solo per queste funzioni. Abbiamo anche il collegamento per fare le dirette con Radio Base che ci permette di comunicare con la comunità locale.

Di cosa vi occupate in questi giorni?

Sono diversi i servizi attivi. In primis abbiamo attivato un servizio di ascolto sociale e psicologico. Ci sono assistenti sociali per un primo colloquio e poi due psicologi e una sociologa per rispondere ad altre esigenze che ci arrivano. Svolgiamo anche attività di carico e scarico di derrate alimentari per le persone in difficoltà che poi smistiamo agli enti assistenziali del territorio. Sono diverse le realtà a cui consegniamo beni alimentari, fino ad ora sono arrivate 20 pedane di questi beni.

Avete sviluppato anche un servizio dedicato alle comunità straniere.

Sì, sappiamo che a Pagani ci sono diverse comunità straniere: indiani, ucraini, polacchi e romeni. Abbiamo avviato un servizio di sostegno anche per loro. Li abbiamo intercettati tramite volantini, tradotti nelle loro lingue, e con messaggi sui social e in radio.

L’intervista è tratta da Storie di volontariato in tempo di covid-19 realizzate da Sodalis – Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno.