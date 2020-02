Pagani, la Mattino candidata a Sindaco. Guarda la conferenza stampa

La Lega scende in campo e indica in Alfonsa Mattino la candidata Sindaco per Pagani. “Aria fresca” spiega Lucia Vuolo, europarlamentare paganese, mentre per Massimiliano Vuolo, segreterio cittadino Lega, la scelta sarà scremata per evitare guai giudiziari. Presente in conferenza stampa anche Pietro Sessa, consigliere comunale Lega. E Gambino? Per la Vuolo: “Voglio bene all’ex Sindaco, ma prima risolva i suoi problemi con la giustizia”.