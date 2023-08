Paesi Bassi: il famoso Peter Umtzigt ha fondato il suo partito tre mesi prima delle elezioni legislative

Secondo un sondaggio pubblicato a fine luglio (mentre il nuovo contratto sociale deve ancora essere stabilito), Omtzigt, lanciando il suo partito, potrebbe facilmente vincere le elezioni legislative con 46 seggi.

Ex membro della Democrazia Cristiana e deputato senza designazione dal 2021, Peter Umtzigt è riuscito negli ultimi anni a farsi una reputazione di politico onesto. L’allarme è scattato per uno scandalo in cui migliaia di genitori sono stati ingiustamente accusati di frode minorile. Nel gennaio 2021, il caso ha fatto precipitare le dimissioni di Mark Rutte e del suo terzo governo.

Pochi mesi dopo, dopo le elezioni legislative del marzo 2021, Mark Rutte ha sconfitto di misura una mozione di sfiducia in parlamento avanzata dall’opposizione, che lo accusava di mentire durante i negoziati per formare la sua prossima coalizione.

Un fotografo ha catturato una foto delle osservazioni di un negoziatore di coalizione che lascia il parlamento. È comparso il nome di Rep Umtzijt con la menzione di “un incarico altrove”, che molti interpretano come l’idea di dargli un ministero per tenerlo tranquillo. Il signor Root aveva inizialmente detto alla stampa di non aver discusso la questione, prima di ritrattare pochi giorni dopo.