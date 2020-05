Mercoledì 20 maggio il Piano di Zona Ambito S2 parteciperà alla maratona del PA Social Day

La terza edizione dell’evento, a causa dell’emergenza sanitaria, si svolgerà interamente in live streaming con 18 città collegate in tutta Italia per parlare di comunicazione, buone pratiche, innovazione e tecnologia.

L’evento avrebbe dovuto tenersi nell’Aula consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni, ente capofila dell’Ambito S2, purtroppo le misure di emergenza per il Coronavirus hanno trasformato il #PASocial Day in un format interamente online.

In Campania il tema prescelto è la comunicazione di genere. L’Ambito S2 parteciperà con l’intervento della dottoressa Mariapia Siani, sociologo coordinatore del Centro Antiviolenza Associazione C.I.F. – sez. comunale Minori – Ambito Territoriale S2 sul tema “Donne in rete contro la violenza: l’esperienza della Costa d’Amalfi”.

Ne abbiamo parlato con la responsabile della comunicazione del Piano di Zona Ambito S2, Silvia Lamberti: “Il lockdown ci ha insegnato, con un forte impatto, che la richiesta di servizi al cittadino, soprattutto in ambito socio- sanitario, non si può fermare e che esistono modi, diversi, ma altrettanto efficaci per venire incontro alle esigenze di chi si relaziona con noi ogni giorno”.