Ottawa firma accordi sanitari con l’Ontario e quattro province atlantiche

Il governo federale ha annunciato giovedì di aver raggiunto accordi bilaterali con l’Ontario e con le quattro province atlantiche per finanziare l’assistenza sanitaria.

Questi cinque accordi provvisori arrivano poco più di due settimane dopo che il primo ministro Justin Trudeau ha presentato ai premier provinciali e territoriali un pacchetto che include 46 miliardi di dollari in 10 anni in nuovi trasferimenti sanitari federali.

Come parte di questo accordo globale, Ottawa ha anche promesso di negoziare accordi bilaterali con ciascuna provincia, mirando a specifiche aree prioritarie come l’assistenza primaria, la salute mentale e la condivisione dei dati.

Giovedì sono stati annunciati cinque accordi

In una dichiarazione giovedì mattina, il governo federale ha annunciato per la prima volta di aver raggiunto un accordo con il governo dell’Ontario del valore di 74 miliardi di dollari in 10 anni, inclusi 8,4 miliardi di dollari previsti dall’accordo bilaterale.

L’accordo con l’Ontario prevede anche un ulteriore pagamento federale di 776 milioni di dollari, attraverso Canada Health Transfer, per “soddisfare bisogni urgenti”, in particolare negli ospedali pediatrici e nei pronto soccorso, nonché lunghi tempi di attesa per gli interventi chirurgici.

Ottawa ha quindi annunciato un accordo con l’Isola del Principe Edoardo del valore di 996 milioni di dollari in 10 anni, inclusi 288 milioni di dollari nell’ambito dell’accordo bilaterale. È stato inoltre annunciato un ulteriore pagamento di 9 milioni per far fronte a bisogni urgenti.

Più tardi giovedì, il governo federale ha annunciato un accordo preliminare con il New Brunswick, che prevede investimenti per 3,64 miliardi di dollari in 10 anni, di cui 900 milioni nell’accordo bilaterale. L’accordo prevede anche un altro pagamento di 42 milioni di dollari per necessità urgenti.

Ottawa ha anche annunciato un accordo preliminare con Terranova e Labrador, che prevede 2,18 miliardi di dollari in 10 anni, di cui 749 milioni di dollari attraverso l’accordo bilaterale. L’accordo prevede inoltre ulteriori 27 milioni di dollari per far fronte a bisogni urgenti.

Il governo della Nuova Scozia ha infine confermato in seguito di aver raggiunto un accordo anche con Ottawa, del valore di 4,81 miliardi di dollari in 10 anni, di cui 1,01 miliardi di dollari per l’accordo bilaterale, più un pagamento supplementare di 52 milioni di dollari per far fronte a bisogni urgenti.

Revisione periodica dell’Ontario

In Ontario, il ministro della Sanità Sylvia Jones ha dichiarato mercoledì che il suo governo ha approvato un accordo decennale, dopo che le due parti hanno concordato di rivederlo di volta in volta per garantirne la sostenibilità a lungo termine.

“Non vediamo l’ora di lavorare con le nostre controparti federali per trovare un terreno comune per garantire un finanziamento sanitario federale sostenibile per le generazioni future”, ha affermato il segretario Jones.

L’accordo provvisorio dell’Ontario consente ora di proseguire le discussioni su come verranno spesi i nuovi fondi. Tra le aree prioritarie individuate nell’accordo figurano la salute mentale, le cure primarie e l’aumento del numero di operatori sanitari in rete.

I premier provinciali e territoriali hanno affermato che sono necessarie ulteriori discussioni con Ottawa per stabilire la prevedibilità e la stabilità a lungo termine nell’assistenza sanitaria. La scorsa settimana, il premier dell’Ontario Doug Ford ha suggerito che le recensioni private facessero parte dell’accordo.

Il governo federale ha rapidamente approvato un processo formale per la revisione degli accordi di finanziamento bilaterali che le province hanno stipulato con Ottawa nel 2017 per migliorare i programmi di salute mentale e di assistenza domiciliare. Le parti hanno anche concordato un processo simile per rivedere il nuovo accordo del 2023.

In una lettera della scorsa settimana al ministro della salute dell’Ontario, il suo omologo federale, Jean-Yves Duclos, ha affermato che l’accordo bilaterale della provincia includerà il lavoro su alcuni indicatori sanitari, accettando di fornire “parità di accesso” ai gruppi svantaggiati e applicando la legge sanitaria canadese. Lavorare per migliorare l’assistenza sanitaria pubblica.

Vediamo nel video