Un ampio giardino alberato, individuato in una frazione cittadina

Cava de’ Tirreni. L’Osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità ha individuato, d’intesa con il sindaco Vincenzo Servalli, uno spazio aperto da mettere a disposizione dei ragazzi e giovani con diversa abilità psichica per poter trascorrere del tempo libero a passeggiare in tutta serenità, insieme ad un solo accompagnatore.

L’iniziativa interpreta il disagio di dover rimanere per lunghi periodi di tempo chiusi tra le mura di casa,

Si tratta di un ampio giardino alberato, individuato in una frazione cittadina, corredato di viali organizzati in modo tale da consentire di rispettare le norme di sicurezza dettate dall’Emergenza Covid-19, permettendo il distanziamento di sicurezza.

Contattando l’Osservatorio cittadino è possibile per una persona con disabilità ed un solo accompagnatore concordare –nel rispetto delle norme attualmente vigenti e quindi per un numero limitato di persone- l’accesso nel giorno ed orario in cui recarsi e fruire di questo spazio all’aperto.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al presidente dell’Osservatorio Vincenzo Prisco al recapito 3356548707.