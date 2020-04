Cava de’ Tirreni. #Iorestoacasa ma l’Osservatorio cittadino sulla disabilità mi resta accanto.

E’ il messaggio che l’Osservatorio, attraverso l’appello della vice Presidente, Antonietta Pilotti, vuole far arrivare durante l’emergenza coronavirus. A tal proposito, spiega la vice Presidente, è disponibile il numero 335.6548707, per contattare lo sportello di ascolto sulle tematiche legate alla disabilità in questa fase di emergenza #Covid19