Ospite: Riforme del sistema sanitario: raggiungere soluzioni

L’assicurazione sanitaria ha successo in molti modi. Fornisce un accesso diffuso a un’assistenza di qualità. Ma per rimanere fedele alla sua promessa di previdenza sociale, deve rimanere finanziariamente sopportabile.

In Romandia come altrove, i premi sono aumentati notevolmente nel 2023. La popolazione di Neuchâtel e la popolazione del Giura sono particolarmente colpite, con aumenti record del +9,5% e del +7,9%. Quindi la necessità di agire è chiara.

Ma i nostri sforzi per ridurre i costi sanitari spesso corrono come una maratona. Alcune riforme sono in discussione da più di un decennio. Dobbiamo essere persistenti.

“Con le procedure ambulatoriali, i costi sono in calo, ma i premi sono in aumento”.

Dopo tredici anni di dibattiti, il Parlamento sembra essere sulla buona strada per adottare un’importante riforma: la standardizzazione dei finanziamenti con strumenti fissi e mobili (EFAS). Di cosa si tratta? Più interventi medici, che richiedono il ricovero (55% finanziati dal cantone, 45% dall’assicurazione sanitaria), vengono ora eseguiti in regime ambulatoriale. Il risultato è una situazione assurda: grazie alle procedure ambulatoriali, i costi diminuiscono, ma i premi aumentano perché tali procedure sono pagate al 100% dall’assicurazione sanitaria. Se la modifica viene approvata, i Cantoni contribuiscono anche ai costi delle cure ambulatoriali. Questo solleverà l’assicurato. Ciò migliorerà gli interventi senza degenza ospedaliera, in media a metà del costo.

La riforma delle tariffe mediche è un’altra grande sfida. La tariffa attuale, Tarmed, è obsoleta. soluzione moderna, È sviluppato dall’organizzazione ombrello Curafutura Con i dottori, pronti: TarDoc. Questa tariffa incorpora i recenti progressi della medicina e rimuove gli incentivi dannosi e costosi. Oggi, il processo di approvazione TarDoc è andato avanti bene. Ma I partner tariffari devono ancora concordare alcuni punti finali. Il Consiglio federale deve sostenere TarDoc senza riserve.

per il file elettronico

Infine, la digitalizzazione del sistema sanitario deve essere più efficiente. Il profilo elettronico del paziente offre un grande potenziale: centralizzazione della storia medica del paziente, accesso immediato a tutte le parti della Svizzera, maggiore qualità delle cure e rapidità. Ma ciò presuppone che tutti i medici siano privi di supporti cartacei e dispongano di computer adeguati e che le autorità e i fornitori di soluzioni tecnologiche lavorino a stretto contatto a livello svizzero. Allo stesso tempo, deve essere garantita la protezione dei dati, che è una priorità. Gli assicurati devono avere voce in capitolo sui propri dati.

L’aumento dei costi sanitari, e quindi dei premi, è dovuto in parte a queste riparazioni inspiegabilmente ritardate. L’invecchiamento della popolazione ei progressi della medicina non spiegano tutto. E affinché tutti noi abbiamo accesso a una buona medicina a prezzi ragionevoli, dobbiamo superare questo ostacolo della riforma. Dobbiamo muoverci tutti nella stessa direzione.

CEO della CSS Assicurazione Alessandro Della Bella

